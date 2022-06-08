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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Покажемо і Маріуполь: Педан розповів про тревел-блог українськими ВНЗ

Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle

Ведучий Нового каналу Олександр Педан розповів про YouTube-проєкт Універ Check, який покликаний допомогти українським абітурієнтам.

Каже, його доньці 17 років і вона є абітурієнтом, тому він вирішив зробити освітню подорож Україною.

– Ми поїхали шукати доньці університет. 10 міст, 12 університетів. Запам’ятовували те, що відбувається в цих закладах освіти з позитивної точки зору. Намагалися сконцентруватися на тому, що саме сильного є в університетах, регіонах і куда вступати, – сказав Олександр.

Зізнається, обирали суб’єктивно, враховуючи рейтинги та те, що писали підписники. Також хотіли показати всю Україну – були на Півночі Сум, у Маріуполі, Харкові, Львові.

– Хотіли показати всю красу. Це не просто проєкт про університети. Вже вийшло два епізоди – про Львівську політехніку та Полтавський державний медичний університет. Враховуючи те, що до медицини я нічого не маю, але це настільки цікаво подивитися всю кухню, як навчаються лікарі, – сказав Педан.

Відео були зняті до повномасштабної війни. Каже, стало запитання – чи на часі таке випускати, але аудиторія сказала, що діти повинні навчатися.

Каже, буде сюжет і про Маріуполь.

– Нам написав наш гід із Маріуполя, що якщо ми можемо, то щоб показали, який був Маріуполь, – зазначив Олександр.

Кожен новий сюжет виходить щовівторка о 16.00.

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