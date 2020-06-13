Поліція безсила. Хто та для чого вирубує лісосмугу в Ірпені

Була санітарно-захисна зона хімічного підприємства, стала ділянкою під житлову забудову. В Ірпені, що під Києвом, черговий скандал. Місцеві мешканці протестують проти вирубування лісосмуги під вікнами, кажуть, це єдине, що захищає від хімічних викидів, а також залізниці, яка неподалік.

За два тижні вже встигли вирубати кілька соток лісу. А це єдине, що відділяє житлові будинки від залізниці й трьох підприємств.

Підприємство, яке виготовляє вироби із пластику. Згідно з будівельним нормами, до житлової забудови звідси має бути як мінімум метрів 50. Хто і на якій підставі тут будується, люди не знають. Чоловік, який представився власником, до розмови неохочий.

Територія лісосмуги вже розділена на ділянки, які мають власників.

Ділянку, на якій рубають ліс, виділили ветерану АТО, члену ветеранської ради при мерії, та він її швидко продав. Зустрічатися з журналістами чоловік не хоче, телефоном пояснив – узяв те, що запропонувала міська влада. Разом з ним тут отримали землю ще п’ятеро АТОвців.

Місцеві активісти нині захищають до десяти таких ділянок.

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Заступник мера заявив, що нічого не знає. Розводить руками і поліція, вирубка дерев відбувається на приватній території.

Люди звернулися в прокуратуру, щоб там перевірили, чи законно змінили власника. Незалежний юрист, якого Факти попросили проаналізувати, радить написати в іншу інстанцію.

Вона з’ясує, чи не вирубали тут санітарно-захисну зону, і подасть до суду. Однак, щоб врятувати увесь ліс, треба буде довести, що свого часу влада в генплані незаконно змінила призначення землі. Однак доки це з’ясовуватимуть, ділянки забудують.

Також Київ уже давно перетворився на столицю заторів, парковок, висоток і торгових центрів. Останні виростають з такою швидкістю й щільністю, що навіть затятим шопоголікам їх усі не обійти.

До прикладу, населення столичного району Оболонь – 320 тис. осіб, а на кожного жителя там сотні квадратів торгових площ. Всього в районі 10 ТРЦ, ще один – на порозі відкриття. Натомість в районі черга в дитсадках, переповнені школи і практично відсутні муніципальні спортивні заклади. Подібна ситуація по всій країні.