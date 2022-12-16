Плен в Еленовке и психологическое давление: воспоминания защитника Мариуполя, от которых стынет кровь

Павел Пиковец – боец ​​пограничного отряда, луганчанин, мужественно защищавший родной город 2014 году. Последние четыре года вместе с семьей жил и служил в Мариуполе. Около часа ночи 24 февраля получил приказ явиться на службу. Но домой не вернулся.

Во время прорыва 15 апреля мужчина получил ранение, осколками ему порубило руку. Помощь защитнику уже оказывали на Азовстали. Там мужчина пробыл до мая, пока по приказу все не вышли. Павла с собратьями поместили в Еленовке. Затем мужчину перевезли в Донецкую больницу, где, кроме перевязок, никакой медицинской помощи не оказывали. Но сложнее всего было пережить психологическое давление.

Бойцам говорили, что Украина от них отказывается. Но, наконец, после очередного обмена мужчина оказался в свободной Украине. Дома его ждали жена и дочь. В настоящее время семья во Львове. Павел проходит реабилитацию и планирует снова стать в строй. За свою несокрушимость и мужество мужчина получил ключи от квартиры. Пока семья обустраивается и ждет возвращения дочери из-за границы.

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