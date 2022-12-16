Полон в Оленівці та психологічний тиск: спогади захисника Маріуполя, від яких холоне кров

Павло Піковець – боєць прикордонного загону, луганчанин, що мужньо захищав рідне місто 2014 році. Останні 4 роки разом із сім’єю жив та служив у Маріуполі. Близько першої ночі 24 лютого отримав наказ з’явитися на службу. Та більше додому не повернувся.

Під час прориву 15 квітня чоловік зазнав поранення, осколками йому посікло руку. Допомогу оборонцю вже надавали на Азовсталі. Там чоловік пробув до травня, доки за наказом усі не вийшли. Павла з побратимами помістили в Оленівці. Далі чоловіка перевезли в Донецьку лікарню, де, окрім перев’язок, жодної медичної допомоги не надавали. Та найскладніше було пережити психологічний тиск.

Бійцям казали, що Україна від них відмовляється. Та врешті після чергового обміну чоловік опинився у вільній Україні. Удома на нього чекали дружина та донечка.

Нині родина у Львові. Павло проходить реабілітацію та планує знову стати у стрій. За свою незламність та мужність чоловік отримав ключі від квартири. Поки сім’я облаштовується та чекає на повернення донечки із-за кордону.

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