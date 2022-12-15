Декабрь, 15 в 14:59

Россия завезла в разрушенный и временно оккупированный Мариуполь (Донецкая область) около 35 тыс. гражданских россиян, их количество растет. А для мариупольцев агрессор устроил невыносимые условия, принуждая их к “самоэвакуации”.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в интервью Радио НВ.

По его словам, оккупанты создали “настоящий зимний ад” для около 80 тыс. мариупольцев, оставшихся без централизованного отопления во время зимы.

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– Где-то 20-25% (жителей, — Ред.) имеют отопление в Мариуполе. Речь идет, если говорить об абсолютных цифрах, о примерно 80 тыс. мариупольцев без отопления. Из этих 80 тыс. могут обогреваться каким-то образом электрообогревателями, буржуйками еще 20-30 тыс. Все остальные – это замерзающий город. И как люди выживают, непонятно, – отметил Андрющенко.

Он уточнил, что из-за включения электрообогревателей возникает еще одна проблема: горят проводка и трансформаторы. Поэтому людям фактически нечем обогревать свои дома, и ситуация “приобретает критичность”.

В то же время российские оккупанты делают вид, что проблем нет и ничего не происходит.

– Единственный путь для спасения людей на сегодняшний день – это просто вывозить их, потому что отопления нет, электричества нет, пунктов обогрева нет, никто их не готовит, переселять людей некуда. Такой зимний хаос, – добавил Андрющенко.

Он проинформировал, что сейчас единственный путь для выезда из Мариуполя – через территорию РФ. Однако мариупольцы не спешат выезжать по разным причинам, например, из-за страха, что после выезда их квартиры заберут и разграбят оккупанты.

По мнению Андрющенко, РФ внедряет в Мариуполе целенаправленную политику “холодомора”, чтобы вынудить жителей города уехать.

– Мы уверены в том, что такая политика, которая внедряется в Мариуполе, этот холодомор – достаточно сознательная штука. Людей действительно подталкивают к самоэвакуации. Понятно, что до этого дойдет, никто там насмерть замерзать не собирается, я думаю, — рассказал он.

Совершенно другие условия в Мариуполе созданы для гражданских оккупантов из РФ. Они не мерзнут, живут в отдельных строительных городках, снабженных мобильными котельными и генераторами.

Кроме того, путинских военных и строителей расселяют в уцелевшие квартиры украинцев, которые эвакуировались. По данным Андрющенко, это уже стало обычной практикой у оккупантов: они утверждают, что эти квартиры “безхозные”.

– 35 тыс. на сегодняшний день гражданских оккупантов в городе, их количество растет. Я молчу о военном присутствии. И у них все хорошо. У них есть свет, у них есть тепло, у них есть условия. И у них нет тех проблем, которые есть у обычных гражданских мариупольцев, – подчеркнул Андрющенко.

По его словам, гражданские оккупанты не планируют никуда возвращаться после завершения работ, для которых их привезли в Мариуполь, поскольку им здесь “все нравится”. Более того, россияне убеждены, что дома, которые они строят в разрушенном городе, они строят для себя.

– И планируют весной перевезти свои семьи в Мариуполь и расселяться, потому что это гораздо лучше, чем какая-то там Якутия, Дальний Восток и центральная полоса России. Здесь достаточно комфортабельный климат, достаточно комфортные условия. Плюс – новое жилье, – заявил Андрющенко.

Москва поощряет этих строителей большими зарплатами, которые в два-три раза выше аналогичных в России.