Пленный или сепаратист? В Днепре боец АТО судится с воинской частью

В 92-ю механизированную бригаду мужчина пошел добровольцем. 41-летний Владислав Локтионов на передовой был больше года. Рассказывает: в плен кадыровцев попал во время выполнения боевой задачи – ему было необходимо переправить лодку с одного берега реки на другой.

А вот в части совсем другая версия. Военные утверждают, что Владислав дезертир и добровольно перешел на сторону боевиков. По словам Виктора Николюка – в то время командира 92-й бригады, человек сам сел в лодку и переправился на сторону, где был опорный пункт противника.

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В прошлом году Локтионова уволили во время масштабного обмена пленными. А теперь мужчина судится с частью, хочет вернуть зарплату за время, пока был на оккупированной территории, и главное – чтобы выдали необходимые документы для оформления группы по инвалидности. Суд длился несколько месяцев, и сегодня объявили решение – частично в иске удовлетворить.

Представитель воинской части утверждает – уволили Владислава по закону и ничего выплачивать не будут.

Окончательную точку в этой истории поставит апелляционный суд. Обе стороны к нему готовятся.

К слову, некоторые без головы служат, а у меня только ноги нет – офицер ВСУ, который едва не стал сепаратистом.

Опубликовано Октябрь, 01 в 21:56



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