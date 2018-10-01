Пленный или сепаратист? В Днепре боец АТО судится с воинской частью
В 92-ю механизированную бригаду мужчина пошел добровольцем. 41-летний Владислав Локтионов на передовой был больше года. Рассказывает: в плен кадыровцев попал во время выполнения боевой задачи – ему было необходимо переправить лодку с одного берега реки на другой.
А вот в части совсем другая версия. Военные утверждают, что Владислав дезертир и добровольно перешел на сторону боевиков. По словам Виктора Николюка – в то время командира 92-й бригады, человек сам сел в лодку и переправился на сторону, где был опорный пункт противника.
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В прошлом году Локтионова уволили во время масштабного обмена пленными. А теперь мужчина судится с частью, хочет вернуть зарплату за время, пока был на оккупированной территории, и главное – чтобы выдали необходимые документы для оформления группы по инвалидности. Суд длился несколько месяцев, и сегодня объявили решение – частично в иске удовлетворить.
Представитель воинской части утверждает – уволили Владислава по закону и ничего выплачивать не будут.
Окончательную точку в этой истории поставит апелляционный суд. Обе стороны к нему готовятся.
К слову, некоторые без головы служат, а у меня только ноги нет – офицер ВСУ, который едва не стал сепаратистом.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!