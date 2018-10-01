Полонений чи сепаратист? У Дніпрі боєць АТО судиться з військовою частиною

У 92- гу механізовану бригаду чоловік пішов добровольцем. 41-річний Владислав Локтіонов на передовій був більше року. Розповідає: у полон кадирівців потрапив під час виконання бойового завдання – йому було необхідно переправити човен з одного берега річки на інший.

А от у частині зовсім інша версія. Військові стверджують, що Владислав дезертир і добровільно перейшов на сторону бойовиків. За словами Віктора Ніколюка – на той час командира 92-ї бригади, чоловік сам сів у човен та переплив на бік, де був опорний пункт противника.

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Торік Локтіонова звільнили під час наймасштабнішого обміну полоненими. А тепер чоловік судиться з частиною, хоче повернути зарплату за час, поки був на окупованій території, і головне – аби видали необхідні документи для оформлення групи через інвалідність. Суд тривав декілька місяців і сьогодні оголосили рішення – частково в позові задовольнити.

Представник військової частини стверджує – звільнили Владислава за законом і нічого виплачувати не будуть.

Остаточну крапку в цій історії поставить апеляційний суд. Обидві сторони до нього готуються.

До слова, деякі без голови служать, а тут лише ноги немає – офіцер ЗСУ, який ледь не став сепаратистом.

Опубліковано Жовтень, 01 в 21:56



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