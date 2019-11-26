Польша поставит Украину 100 млн кубометров газа из США

100 млн кубометров газа из США поставит в Украину Польша.

Посредником в закупке выступила крупнейшая польская нефтегазовая компания PGNiG.

Танкер, на котором 75 тыс. тонн американского сжиженного газа, уже прибыл в один из польских портов. После перевода в газообразное состояние это и будет 100 млн кубометров.

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В Украину его планируют перекачать уже до конца года.

К слову, ранее переговоры о продлении транзита газа через Украину после 2019 года поддержал Берлин.

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