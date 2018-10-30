Помер Давид Черкаський: чим запам’ятався відомий мультиплікатор

Помер відомий мультиплікатор – Давид Черкаський. Саме він створив мультфільми: “Пригоди капітана Врунгеля”, “Острів скарбів”, “Лікар Айболить”….Черкаському було 86 років. Два місяці тому в нього був інсульт і увесь цей час за життя митця боролись лікарі в реанімації.

Давид Черкаський вирішив, що буде мультиплікатором у шість років. Маленьким він обожнював мультфільми. Не пропускав жодного. І хоч після школи пішов навчатися на інженера-будівельника – обійти долі не зміг. Аби робити мультиплікацію довелось самому навчитись малювати. Уже за перший свій режисерський дебют отримав премію на мультиплікаційному фестивалі в Румунії.

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Давид Черкаський став новатором анімації – саме він уперше поєднав у кадрі мультиплікацію та ігрові зйомки. Його мультики досі виглядають сучасними.

Друзі розповідають – до останнього Давид залишався оптимістом – любив повторювати: життя прекрасне!

До слова, Факти ICTV повідомляли, що актриса Дизель Шоу Марина Поплавська загинула у ДТП.

Опубліковано Жовтень, 30 в 21:44



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