Понюхайте, перш ніж викинути: чому у Норвегії модно їсти прострочені продукти

Третина усієї їжі, що виробляють у світі – опиняється на смітнику. Це дані ООН, яка і звернулася до всіх країн світу з проханням запобігти надмірному утворенню продуктового сміття.

У Норвегії рекомендацію – сприйняли більш, ніж серйозно. Поради ООН стали основою державної програми. Тепер тут на продуктах є два терміни придатності, люди діляться зайвою їжею, і розробили додаток, який показує, у яких магазинах і які продукти зі знижкою.

Норвегія стала першою країною світу, яка впровадила додаткове маркування. Написано: краще вжити до і дата. А продовження: частіше за все добре смакує і після.

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На упаковці пишуть: подивись, понюхай, скуштуй, перш ніж викинути.

Раніше Факти ICTV писали, що в США готують їжу зі збитих на дорозі тварин – в меню алігатори та ведмеді.

Опубліковано Жовтень, 25 в 11:15



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