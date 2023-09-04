Несмотря на просьбы пересмотреть планы: более 30 тыс. хасидов приедут в Умань на Рош ха-Шана

Более 30 тыс. хасидов планируют посетить Умань во время празднования иудейского Нового года (Рош ха-Шана). Однако правительство нашей страны призывает верующих пересмотреть свои планы, ведь государство не может гарантировать безопасность паломников в условиях вражеского ракетного террора.

В посольстве Украины в Израиле даже заговорили о возможности временного прекращения безвизового режима между нашими странами, который действует еще с 2010 года. Однако сами верующие уверены, что это не помешает их планам посетить место захоронения их духовного лидера — цадика Нахмана.

Как пояснил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, это связано не только с вопросами безопасности, но и с отношением израильского правительства к украинским переселенцам.

— Правительство Украины не потерпит унижения своих граждан при въезде в Израиль. Мы прекратим действие наших двусторонних соглашений об отмене виз, как это предусмотрено статьей межправительственного соглашения. Нам приходится делать все возможное, чтобы принять десятки тысяч израильтян в Умани, несмотря на высокий риск для безопасности людей и огромные логистические сложности, в то же время израильское правительство так жестоко обращается с нашими гражданами, — отметил он.

Хасидское сообщество категорично — никакие боевые действия не остановят паломничество. Мол, в Израиле тоже война и постоянные обстрелы. Поэтому риски в Украине им понятны.

— Нельзя спорить с верой. В прошлом году мы приезжали. Было более опасно. Спасибо Господу, все в порядке. Мы стараемся соблюдать все меры безопасности. Мы понимаем, что украинскому правительству трудно организовать все это. Но ведь люди, украинцы, постоянно живут здесь, — сказал руководитель благотворительного фонда имени Раби Нахмана Натан Бен Нун.

Уманская городская власть тоже в постоянной коммуникации с представителями хасидов, напоминает об опасности обстрелов, но в то же время понимает важность паломничества.

— Я как городской голова заинтересована еще в наполнении бюджета. И одна из строк этого — туристический сбор. В прошлом году с туристических сборов в бюджет поступило 9, 5 млн грн, — сказала городской голова Умани Ирина Плетнева.

В посольстве Израиля официально не рекомендуют своим гражданам посещать Украину, но предполагают, что в этом году в Умань может приехать даже больше хасидов, чем в прошлом.

— Риск есть, он очень большой, и каждый, кто приезжает в Украину, должен понимать, что рискует своей жизнью. Это мысль, которую мы пытаемся донести до паломников, но в конце концов это будет их решение, и тот риск, на который они идут, чтобы приехать в Украину, — отметил чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Украине Михаил Бродский.

Умань уже готовится к приему туристов. По приблизительным подсчетам, на празднование Рош ха-Шана может приехать более 30 тыс. верующих.

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