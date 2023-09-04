Попри прохання переглянути плани: понад 30 тис. хасидів приїдуть до Умані на Рош га-Шана

Понад 30 тис. хасидів планують відвідати Умань під час цьогорічного святкування юдейського Нового року (Рош га-Шана). Проте уряд нашої країни закликає вірян переглянути свої плани, адже держава не може гарантувати безпеку паломників в умовах ворожого ракетного терору.

В посольстві України в Ізраїлі навіть заговорили про можливість тимчасового припинення безвізового режиму між нашими країнами, який діє ще з 2010 року. Однак самі віряни впевнені, що це не завадить їхнім планам відвідати місце поховання їхнього духовного лідера – цадика Нахмана.

Як пояснив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, це пов’язано не лише з безпековими питаннями, а й зі ставленням ізраїльського уряду до українських переселенців.

– Уряд України не потерпить приниження своїх громадян під час в’їзду в Ізраїль. Ми припинимо дію наших двосторонніх угод про скасування віз, як це передбачено статтею міжурядової угоди. Нам доводиться робити все можливе, щоби прийняти десятки тисяч ізраїльтян в Умані, попри високий ризик для безпеки людей і величезні логістичні складнощі, натомість ізраїльський уряд так жорстоко поводиться з нашими громадянами, – зазначив він.

Хасидська спільнота категорична – жодні бойові дії не зупинять паломництва. Мовляв, у Ізраїлі теж війна і постійні обстріли. Тому ризики в Україні їм зрозумілі.

– Не можна сперечатися з вірою. Минулого року ми приїжджали. Було більш небезпечно. Дякуючи Господу, все гаразд. Ми стараємося дотримуватися усіх заходів безпеки. Ми розуміємо, що українському уряду важко організувати усе це. Але ж люди, українці постійно живуть тут, – сказав керівник благодійного фонду імені Рабі Нахмана Натан Бен Нун.

Уманська міська влада теж у постійній комунікації з представниками хасидів, нагадує про небезпеку обстрілів, але водночас розуміє важливість паломництва.

– Я як міський голова зацікавлена ще у наповнені бюджету. І однин із пунктів цього – туристичний збір. Минулого року з туристичних зборів до бюджету надійшло 9, 5 млн грн, – сказала міський голова Умані Ірина Плетньова.

У посольстві Ізраїлю офіційно не рекомендують своїм громадянам відвідувати Україну, але припускають, що цьогоріч до Умані може приїхати навіть більше хасидів, ніж торік.

– Ризик є, він дуже великий, і кожен, хто приїжджає в Україну, має розуміти, що ризикує своїм життям. Це думка, яку ми намагаємося донести до паломників, але врешті-решт це буде їхнє рішення, і той ризик, на який вони йдуть, щоб приїхати в Україну, – зазначив надзвичайний і повноважний посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський.

Умань вже готується до прийому туристів. За приблизними підрахунками, на святкування Рош га-Шана може приїхати понад 30 тис. вірян.

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