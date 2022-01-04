Несмотря на восьмой год войны: почему украинцы до сих пор слушают российскую музыку

Несмотря на коронавирусный кризис, 2021 год для украинской музыки оказался достаточно продуктивным. Наша песня развивается и становится популярнее во всем мире.

Однако во время восьмого года войны с Россией украинский слушатель не прекратил любить российских исполнителей, ходить на их концерты и петь их песни в караоке. Такой выбор наших слушателей подтверждают и рейтинги популярных музыкальных сервисов – Spotify и Apple Music.

В правдивости этих рейтингов, прежде всего, сомневаются наши артисты и продюсеры.

– До сих пор в Украине нет офисов Apple Music и Spotify, офисы расположены в России, поэтому вы можете сделать сами выводы, откуда делаются эти тенденции, графики, плейлисты, предлагаемые украинскому слушателю, – прокомментировала Юлия Санина, фронтвумен группы The Hardkiss.

Что крутят в сети – молодежь включает на танцполе. Таким образом, российский рэп в Украине становится еще популярнее.

— Молодежи максимально интересна российская музыка. Тот же российский рэп, который для многих непонятен, для других является музыкой, которая качает, — говорит арт-директор ночного клуба Денис Скрипник.

Писать песню на украинском или русском — до сих пор актуально для индустрии. Российская – гарантия широкой аудитории СНГ. Украинская – лотерея.

— Поэтому для многих украинских артистов русскоязычный репертуар все еще имеет значение. И именно русскоязычные песни приносят деньги в стриминге, – сказал музыкальный продюсер Игорь Тарнапольский.

Восемь лет войны с Россией не останавливают украинцев, и они идут на концерты российских артистов. 2021 год запомнится скандальными выступлениями Светланы Лободы, Ани Лорак в Одессе и Валерия Меладзе в Киеве с аншлагом на Atlas Weekend.

– В прошлом году начинались выступления этих артистов на территории Украины. Многие фанаты и люди, которые соскучились по артистам, повзрывали все основные площадки, — вспомнил Александр Нияка, арт-директор клуба в Одессе.

8 марта 2022 года в Киеве будет выступать Михаил Шуфутинский с программой За милых дам. Билеты во Дворец Спорта разлетаются. Кто их покупает, вероятно, забыли выступления Шуфутинского в оккупированном Крыму, поэтому наши пограничники его, вероятно, не пустят.

– Украинская армия защищает нас, сидит в окопах в полном вооружении. Так же нормально защищать себя от россиян, от их агрессии в культурном пространстве, — говорит телепродюсер Игорь Кондратюк.

Противостоять засилью российской эстрады – реально. Квоты на радио очень мотивируют авторов поп-музыки писать на родном языке.

— Украиноязычный контент должен быть конкурентоспособным, это основное. Люди не будут слушать музыку только потому, что она украиноязычная. Она действительно должна быть крутой, интересной, популярной, индивидуальной, понятной, – говорит Юлия Санина.

То, что настоящее украинское, интересно всему миру – стало понятно на Евровидении. Группа Go-A и этно-песня Шум имели огромный успех.

2021-й подвел черту 30-летней песенной истории Украины. Концерт Независимость в нашей ДНК доказал – с украинской мелодией и текстом – мы умеем все: любить, мечтать и даже бороться.

Нам есть кого слушать и чем гордиться. Успех современных артистов зависит не только от капитала и креативных идей, но и от нашего выбора. Поддерживать и любить свое – единственный способ сделать наш рынок не интересным для российского шоу-бизнеса.

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