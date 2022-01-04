Попри восьмий рік війни: чому українці досі слухають російську музику

Попри коронавірусну кризу 2021 рік для української музики видався досить продуктивним. Наша пісня розвивається та стає ще популярнішою у всьому світі.

Проте під час восьмого року війни з Росією український слухач не припинив любити російських виконавців, ходити на їхні концерти та співати їхні пісні в караоке. Такий вибір наших слухачів підтверджують і рейтинги популярних музичних сервісів – Spotify та Apple Music.

У правдивості цих рейтингів насамперед сумніваються наші артисти й продюсери.

– Досі в Україні немає офісів Apple Music і Spotify, офіси розташовані в Росії, тому ви можете зробити самі висновки, звідки робляться ці тенденції, графіки, плейлисти, що пропонується українському слухачеві, – прокоментувала Юлія Саніна, фронтвумен гурту The Hardkiss.

Що крутять у мережі – молодь вмикає на танцполі. Таким чином російський реп в Україні стає ще популярнішим.

– Молоді максимально цікава російська музика. Той же російський реп, який для багатьох незрозумілий, для інших є музикою, яка качає, – каже арт-директор нічного клубу Денис Скрипник.

Писати пісню українською чи російською – досі актуально для індустрії. Російська – гарантія широкої аудиторії СНД. Українська – лотерея.

– Саме тому для багатьох українських артистів російськомовний репертуар все ще має значення. І саме російськомовні пісні приносять гроші у стримінгу, – сказав музичний продюсер Ігор Тарнапольський.

Вісім років війни з Росією не зупиняють українців, і вони йдуть на концерти російських артистів. 2021-й запам’ятається скандальними виступами Світлани Лободи, Ані Лорак в Одесі та Валерія Меладзе в Києві з аншлагом на Atlas Weekend.

– Минулого року розпочиналися виступи цих артистів на території України. Багато фанатів та людей, які скучили за артистами, повзривали всі основні майданчики, – згадав Олександр Ніяка, арт-директор клубу в Одесі.

8 березня 2022 року в Києві виступатиме Михайло Шуфутинський з програмою За милих дам. Квитки в Палац Спорту розлітаються. Хто їх купує, певно, забули виступи Шуфутинського в окупованому Криму, тому наші прикордонники його, ймовірно, не пустять.

– Українська армія захищає нас, сидить в окопах у повному озброєнні. Так само є нормальним захищати себе від росіян, від їхньої агресії в культурному просторі, – каже телепродюсер Ігор Кондратюк.

Протистояти засиллю російської естради – реально. Квоти на радіо неабияк мотивують авторів поп-музики писати рідною мовою.

– Україномовний контент має бути конкурентоспроможним, це основне. Люди не будуть слухати музику лише тому, що вона україномовна. Вона дійсно має бути крутою, цікавою, популярною, індивідуальною, зрозумілою, – каже Юлія Саніна.

Те, що справжнє українське, цікаве всьому світу – стало зрозуміло на Євробаченні. Гурт Go-A та етно-пісня Шум мали шалений успіх.

2021-й підвів риску 30-річної пісенної історії України. Концерт Незалежність у нашій ДНК довів – з українською мелодією і текстом – ми вміємо все: любити, мріяти і навіть боротися.

Нам є кого слухати і чим пишатися. Успіх сучасних артистів залежить не лише від капіталу і креативних ідей, а від нашого вибору. Підтримувати і любити своє – єдиний спосіб зробити наш ринок не цікавим для російського шоу-бізнесу.

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