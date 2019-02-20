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Нарушать в крови: помогут ли установленные делиниаторы на дорогах

Заставить украинских автомобилистов не нарушать правила, можно только конкретным действием – штрафами и ограничениями.

В столице нашли оригинальный способ бороться с так называемыми героями паркинга и другими нарушителями правил движения. Полосы для общественного транспорта и островки безопасности огородили специальными столбиками – делиниаторамы.

В частности, такие установили на Подоле, столичной площади Победы, Бессарабке, улице Шота Руставели. В дальнейшем география может распространиться и на остальные главные площади и проблемные улицы и столицы, и Украины.

Каждый стоит в пределах тысячи гривен. При этом такие столбики чиновники называют временной мерой. Мол, демонтируют их, как только водители привыкнут к автоматической видеофиксации нарушений и прекратят пренебрегать правилами.

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Ну и отдельная тема – герои парковки. К сожалению, те, кто занимал островки безопасности, переместились во дворы киевлян или просто на тротуары. Несмотря на те же ограничительные столбики местами пешеходам негде пройти.

К слову, ямочный ремонт уже давно окрестили клондайком коррупции через его не контролируемость, чаще всего технологии здесь не соблюдаются.

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