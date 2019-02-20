Порушувати, то наче в крові: чи допоможуть встановлені делініатори на дорогах
Змусити українських автомобілістів не порушувати правила, можна лише конкретною дією – штрафами і обмеженнями.
У столиці знайшли оригінальний спосіб боротися з так званими героями паркінгу та іншими порушниками правил руху. Смуги для громадського транспорту чи острівці безпеки огородили спеціальними стовпчиками – делініаторами.
Зокрема, такі встановили на Подолі, столичній площі Перемоги, Бессарабці, вулиці Шота Руставелі. Надалі ж географія пристроїв може поширитися й на решту головних площ та проблемних вулиць і столиці, і України.
Кожен коштує в межах тисячі гривень. При цьому такі стовпчики чиновники називають тимчасовим заходом. Мовляв, демонтують їх, як тільки водії звикнуть до автоматичної відеофіксації порушень і припинять нехтувати правилами.
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Ну й окрема тема – герої паркування. На жаль, ті, хто займав острівці безпеки, перемістилися в двори киян чи просто на тротуари. Попри ті ж обмежувальні стовпчики місцями пішоходам ніде пройти.
До слова, ямковий ремонт уже давно охрестили клондайком корупції через його не контрольованість, найчастіше технології тут не дотримуються.