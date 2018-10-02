Послуги якісні, а умови – жах: у Верховині пацієнтів лікують у будівлі XIX століття

Маленькі палати, трухляві стіни, волога – у прикарпатській Верховині пацієнтів лікують у приміщеннях позаминулого століття.

Медики та хворі на якість послуг не скаржаться – клініка навіть новий томограф купила, але грошей на ремонт не має. Підмастити та підмалювати не вихід – місту та району потрібна нова лікарня, яку будують вже 35 років, а кошториси щоразу дорожчають. Аби переїхати в нові корпуси треба 80 мільйонів гривень.

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Палати маленькі, аби помістити всіх пацієнтів ліжка поставили впритул. Один корпус гріють електронними обігрівачами. В іншому стара котельня. Заощадити енергоресурси неможливо, бо ці, як і решта лікарняних корпусів, роз’єднані.

Нагадаємо, зі столичними переходами справжня біда – ними реально страшно ходити. Увесь час боїшся, що на тебе ось-ось щось впаде, або вночі у темряві нападе.

Опубліковано Жовтень, 02 в 10:22



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