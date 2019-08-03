Пострілами виманюють бійців на відкритий простір – тактика бойовиків у зоні ООС

На Донецькому напрямку традиційно – канонада лунала на підступах до Авдіївки та Новоселівки другої. На ділянці фронту супротивник вів вогонь з кулеметів та гранатометів. Неспокійно і на околицях Красногорівки.

Тарас у трубу розвідника слідкує за противником на крайніх позиціях в районі Красногорівки. Від початку перемир`я звідти чути лише поодинокі постріли. Бойовики відкривають хаотичний вогонь у наш бік – таким чином намагаються уникнути можливого наближення українських розвідників до своїх позицій.

Та попри режим тиші на позиціях слід бути вкрай обачним. Бойовики не відмовились від підступної тактики – вогнем зі стрілецької зброї намагаються виманити військових на відкритий простір, а там може чатувати снайпер.

Дивіться: Вогонь не відкривали вже давно. Як діє режим тиші в зоні ООС

Після чергування армійці без діла не сидять. Знайшли на території розбитої шахти металеві листи, якими обшивають бойову машину піхоти.

Машина старша за багатьох бійців у підрозділі, але ще довго служитиме – переконує командир взводу Ігор. Головне правильний догляд і проблем не трапиться. За бойовими властивостями – безвідмовна. Останню дуель з ворожою машиною ця БМП виграла.

Не забувають бійці і про загиблих побратимів, у Кураховому військові 24-ої бригади організували футбольний турнір на честь свого бойового товариша на позивний Футболіст, який загинув торік під час штурму ворожих позицій.

До слова, режиму тиші як не було: на фронті продовжуються обстріли, є один поранений.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.