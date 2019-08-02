Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Мир / Россия

Режима тишины как и не было: на фронте продолжаются обстрелы, один раненый

На передовой ранено украинского военного.

Российские оккупанты открывали огонь 5 раз, атаковали и Донецкий и Луганский направления. Наемники обстреливали позиции украинских армейцев из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Крайне позиция украинских армейцев находится вплотную к оккупированной Александровке, в окрестности Донецка. На боевом дежурстве двое бойцов, они не просто собратья, а отец и сын Гетманы.

Читайте: Увеличена дальность поражения: ВСУ испытали модифицированную Ольху

Для Романа это уже второй контракт в Вооруженных силах. Отец Анатолий Корнеевич только зимой прошел учебные сборы, теперь вместе на передовой останавливают врага.

К новым условиям службы за считанные сотни метров от врага привыкает и Дмитрий. На передовую попал неделю назад, сразу из рядов Академии сухопутных войск. Лейтенант завершил обучение с отличием, и у него был огромный выбор подразделений где продолжить службу, однако выбрал королевскую пехоту.

За время перемирия есть возможность притереться к коллективу, ведь вчерашние выпускники уже стали командирами взводов. Но несмотря на перемирие бойцы стоят в полном снаряжении, ведь полной тишины нет.

Напомним, несмотря на договоренности о полном прекращении огня на Донбассе, оккупанты продолжают обстрелы в районе ООС.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Единичные нарушения на Донбассе не срывают перемирие – Генштаб
Ни одной жертвы среди гражданских: ОБСЕ отмечает результативность перемирия
ТКГ договорилась о разминировании территории возле моста в Станице Луганской
Огонь не открывали уже давно. Как действует режим тишины в зоне ООС
Слава Украине и прифронтовые символы. Как отмечают 5-летие освобождения Авдеевки
Боевики “ЛНР” подбили беспилотник ОБСЕ
Украинский военный подорвался на установленной враждебной ДРГ взрывчатке
Медведев приехал в Крым на “парад”. МИД Украины выразил протест

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка