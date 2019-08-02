Режима тишины как и не было: на фронте продолжаются обстрелы, один раненый

На передовой ранено украинского военного.

Российские оккупанты открывали огонь 5 раз, атаковали и Донецкий и Луганский направления. Наемники обстреливали позиции украинских армейцев из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Крайне позиция украинских армейцев находится вплотную к оккупированной Александровке, в окрестности Донецка. На боевом дежурстве двое бойцов, они не просто собратья, а отец и сын Гетманы.

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Для Романа это уже второй контракт в Вооруженных силах. Отец Анатолий Корнеевич только зимой прошел учебные сборы, теперь вместе на передовой останавливают врага.

К новым условиям службы за считанные сотни метров от врага привыкает и Дмитрий. На передовую попал неделю назад, сразу из рядов Академии сухопутных войск. Лейтенант завершил обучение с отличием, и у него был огромный выбор подразделений где продолжить службу, однако выбрал королевскую пехоту.

За время перемирия есть возможность притереться к коллективу, ведь вчерашние выпускники уже стали командирами взводов. Но несмотря на перемирие бойцы стоят в полном снаряжении, ведь полной тишины нет.

Напомним, несмотря на договоренности о полном прекращении огня на Донбассе, оккупанты продолжают обстрелы в районе ООС.

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