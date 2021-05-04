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Факты / Видео / Украина

Выстрелы слышно постоянно: бойцы ООС о том, как прошла Пасха на передовой

Возле Водяного российские наемники совершили обстрел из мощных минометов 120-го калибра, которые запрещены минскими договоренностями. Также стреляли из крупнокалиберных пулеметов.

Обо всех нарушениях Украина сообщила наблюдателям ОБСЕ. Выстрелы слышны постоянно. Дерзкие получают ответ.

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Что правила войны для них не писаны, российские наемники продемонстрировали на Пасху — возле дворов мирных людей в окрестностях Новгородского сбросили с беспилотника магнитофон — начиненный взрывчаткой. Беды не произошло только потому, что его первыми нашли украинские военные и позвали саперов.

Такой дерзостью, уверены армейцы, кремлевские наемники показывают свое истинное существо.

В Донецкой области мужчина подорвался на неизвестной взрывчатке

В Донецкой области во время уборки могилы на кладбище 69-летний местный житель подорвался на неустановленном взрывном предмете. На месте происшествия работают полицейские и взрывотехники.

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