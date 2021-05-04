Выстрелы слышно постоянно: бойцы ООС о том, как прошла Пасха на передовой
Возле Водяного российские наемники совершили обстрел из мощных минометов 120-го калибра, которые запрещены минскими договоренностями. Также стреляли из крупнокалиберных пулеметов.
Обо всех нарушениях Украина сообщила наблюдателям ОБСЕ. Выстрелы слышны постоянно. Дерзкие получают ответ.
Что правила войны для них не писаны, российские наемники продемонстрировали на Пасху — возле дворов мирных людей в окрестностях Новгородского сбросили с беспилотника магнитофон — начиненный взрывчаткой. Беды не произошло только потому, что его первыми нашли украинские военные и позвали саперов.
Такой дерзостью, уверены армейцы, кремлевские наемники показывают свое истинное существо.
В Донецкой области мужчина подорвался на неизвестной взрывчатке
В Донецкой области во время уборки могилы на кладбище 69-летний местный житель подорвался на неустановленном взрывном предмете. На месте происшествия работают полицейские и взрывотехники.