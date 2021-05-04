В Донецкой области мужчина насмерть подорвался на неизвестной взрывчатке, убирая на кладбище

В Донецкой области во время уборки могилы на кладбище 69-летний местный житель подорвался на неустановленном взрывном предмете. На месте происшествия работают полицейские и взрывотехники.

По словам правоохранителей, муж с женой убирали могилы в поселке Верхнеторецкое, расположенном вблизи линии соприкосновения.

Однако во время работ произошел взрыв, в результате которого мужчина получил тяжелые травмы и умер.

Сейчас все посетители кладбища эвакуированы, а опасный район оцеплен полицейскими.

На место также направлены взрывотехники для обследования территории. Полные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Смерть мальчика на Донбассе

В начале апреля стало известно, что в ОРДЛО умер мальчик. Миссия ОБСЕ выяснила, что ребенок погиб в результате взрыва неизвестного вещества.

Взрывчатку пятилетний мальчик обнаружил в гараже у своего дома. Работники морга подтвердили, что смерть наступила в результате многочисленных осколочных ранений и взрывной травмы.