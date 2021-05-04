Постріли чути постійно: бійці ООС про те, як пройшов Великдень на передовій

Біля Водяного російські найманці здійснили обстріл із потужних мінометів 120-го калібру, що заборонені мінськими домовленостями. Також стріляли з великокаліберних кулеметів.

Про всі порушення Україна повідомила спостерігачам ОБСЄ. Постріли чути постійно. Найзухваліші отримують відповідь.

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Що правила війни для них не писані, чужинці продемонстрували на самісінький Великдень – біля дворів мирних людей на околиці Новгородського скинули із безпілотника магнітофон – начинений вибухівкою. Біди не сталося тільки тому, що його першими знайшли українські військові і покликали саперів.

Цим зухвальством, певні армійці, кремлівські найманці показують своє справжнє єство.

На Донеччині чоловік підірвався на невідомій вибухівці

На Донеччині під час прибирання могили на цвинтарі 69-річний місцевий житель підірвався на невстановленому вибуховому предметі. На місці події працюють поліцейські та вибухотехніки.

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