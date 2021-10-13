Люди, которые имеют медицинские противопоказания к вакцинации от Covid-19, должны с 21 октября предъявлять при посадке на поезд отрицательный результат тестирования на коронавирус.

Об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель пассажирского направления Укрзализныци Александр Перцовский.

Он напомнил, что с 21 октября будут усилены карантинные требования для пассажирских перевозок в желтой, оранжевой и красной зонах.

Следовательно, при посадке нужно будет предоставить проводнику, кроме паспорта и билета, также сертификат о вакцинации или документ об отрицательном результате тестирования на коронавирус.

– Относительно тех, кто имеет определенные медицинские противопоказания к вакцинации. На самом деле еще какого-то документа подтверждающего Минздрав для них не утвердил. Но в таком случае, если есть противопоказания к прививке, стоит получить справку об отсутствии Covid-19: то есть ПЦР-тест или экспресс-тест, — объяснил Перцовский.

Он также напомнил, что новые правила перевозок пассажиров между регионами, которые начнут действовать с 21 октября, не затронут несовершеннолетних – в возрасте до 18 лет.

– Для них не планируется никаких ограничений: вакцинация для этой категории лиц еще не проводится, а также не будут требовать тесты. Поэтому дети, студенты до 18 лет смогут свободно путешествовать без дополнительных ограничений, — отметил Перцовский.

Как ранее сообщали в правительстве, соответствующие правила с 21 октября не будут применяться к городским и внутриобластным перевозкам. Ответственность за наличие у всех водителей, членов экипажа самолета и пассажиров одного из необходимых для перевозки документов несет перевозчик.