Потоп на Майорке. Улицы испанского курорта под водой, люди спасаются вплавь

На популярном испанском курорте острове Майорка наводнение, возникшей после сильных дождей.

Улицы городов полностью залиты водой. Она прибывала так быстро, что водители должны были бросать затоплены под самую крышу машины и спасаться вплавь.

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Один из таких моментов снял очевидец и разместил видео в интернете. Синоптики тем временем прогнозируют, что ливни в регионе продлятся до конца лета.

Напомним, из-за бобров под воду могут уйти несколько населенных пунктов на Волыни.

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