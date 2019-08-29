Потоп на Майорці. Вулиці іспанського курорту під водою, люди рятуються вплав

На популярному іспанському курорті острові Майорка повінь, яка виникла після сильних дощів.

Вулиці міст повністю залиті водою. Вона прибувала так швидко, що водії мусили кидати затоплені під самий дах машини і рятуватися вплав.

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Один із таких моментів зняв очевидець і розмістив відео в інтернеті. Синоптики тим часом прогнозують, що зливи в регіоні триватимуть до кінця літа.

Нагадаємо, через шкідливих бобрів під воду можуть піти населені пункти на Волині.

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