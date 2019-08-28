Угроза для всей планеты: как пожары в Амазонии повлияют на климат

2 млн гектаров пепелища, тысячи погибших животных, под угрозой жизни людей и уникальная культура индейских племен. В Бразилии и Боливии не могут усмирить грандиозный лесной пожар. Стихийное бедствие уже давно перестало быть региональным, сейчас оно представляет угрозу для всей планеты.

Горят знаменитые тропические леса в бассейне Амазонки, которые загорелись еще в начале лета, в августе достигли рекордных масштабов.

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Огонь уже опустошил почти 2 млн гектаров и это не только деревья. В Амазонии примерно 3 млн видов растений и животных, некоторые – редкие. Экологи работают в зоне бедствия наравне с пожарными.

Больше всего стихия угрожает индейским племенам, живущим в лесах Амазонки и ревностно берегут свой особый уклад, такой не похожий на современную цивилизацию. Сейчас под угрозой уничтожения их мира они вынуждены обращаться за помощью извне.

ООН уже объявила, что через амазонские пожары на планете возникла чрезвычайная климатическая ситуация. Это станет главной темой саммита по климату, которую Объединенные Нации организуют в сентябре в Нью-Йорке.

Напомним, в Черноморске Одесской области в трехэтажном здании, в котором находится караоке-клуб и детский развлекательный центр, произошел масштабный пожар.

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