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Алина Суюндукова, Журналист Вікна. Новини

Попал в плен или ушел к родной матери: женщина ищет названного сына

Можно ли потерять родных во время соцсетей и мобильных телефонов? Любовь Царева обратилась на проект ДНК. Свои, потому что потеряла связь с названным сыном, который жил в Мелитополе. Он – бывший военный, мог попасть в русский плен или быть со своей биологической матерью, которую искал в последние годы.

Названному сыну Любови Александру Черкашину сейчас 29 лет. Женщина говорит, что связь с Сашей, которого она воспитывала с малых лет и который в последние годы проживал в Мелитополе, оборвалась в начале большой войны.

— Самая запутанная история этого сезона получила рабочее название Кармелита, — говорит руководитель проекта Юлия Поборуева.

Неужели женщина, которую Александр считал своей биологической матерью и на которую вышли поисковики – действительно знает о его местонахождении?

– Не могу раскрывать всех карт, но конец в этой программе будет очень неожиданным, это точно, – интригует зрителей ведущая проекта ДНК. Свои Татьяна Высоцкая.

Война в Украине, ДНК, СТБ
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