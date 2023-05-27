Потрапив у полон або пішов до рідної матері: жінка шукає названого сина

Чи можна загубити рідних у часи соцмереж та мобільних телефонів? Любов Царьова звернулася на проєкт ДНК. Свої, бо втратила звя’зок із названим сином, який жив у Мелітополі. Він – колишній військовий, міг потрапити у російський полон або бути зі своєю біологічною матір’ю, яку шукав останні роки.

Названому сину пані Любові Олександру Черкашину зараз 29 років. Жінка каже, що зв’язок із Сашком, якого вона виховувала змалечку і який останніми роками проживав у Мелітополі, обірвався на початку великої війни.

– Найзаплутаніша історія цього сезону отримала робочу назву Кармеліта, – каже керівниця проєкту Юлія Поборуєва.

Невже жінка, яку Олександр вважав своєю біологічною матірʼю та на яку вийшли пошуковці проєкту – дійсно знає про його місце перебування?

– Не можу розкривати всіх карт, але кінець в цій програмі буде дуже неочікуваним, це точно, – інтригує глядачів ведуча проєкту ДНК. Свої Тетяна Висоцька.

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