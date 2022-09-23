Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Україна

Возвращение акциза: как изменятся цены на топливо в Украине

Валентина Чорна редактор ленты

После возвращения акцизного налога на горючее цены на нефтепродукты в Украине не изменятся.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил замминистра финансов Денис Кудин.

По его словам, сейчас подходящее время для частичного возврата акцизов, поскольку на украинском рынке наметилась тенденция к снижению цены.

— Мы рассчитываем, что топливные сети смогут включить налог в уже существующую цену, и цену поднимать не будут. Соответственно, рост цен на нефтепродукты в ближайшей перспективе мы не ожидаем, — сказал Кудин.

Заместитель министра финансов отметил, что на мировом рынке цена на нефть пошла вниз, если в июне она достигала $120, то сегодня – $88.

– Мировое общество получило большую инфляцию, в основном, за счет роста цен на энергоносители. Правительства ведущих стран мира заинтересовались этим вопросом и начали искать пути, как снизить цену. В рыночной экономике есть только один путь – увеличить объем предложения. Соответственно, на фоне заявлений Саудовской Аравии об увеличении добычи, цены пошли вниз. Этот фактор и дает нам возможность получить потенциальное понижение себестоимости. Второй фактор – национальная валюта. При сохранении фиксированного курса мы не прогнозируем дальнейшие колебания, — объяснил Кудин.

Напомним, что 21 сентября Верховная Рада Украины окончательно вернула акцизный налог на горючее, отмененный в марте этого года, после начала полномасштабной войны.

Читайте
В Украине цены на продукты с начала года выросли в среднем на 25% - Госстат

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Украине вернули акциз на горючее: Рада приняла закон
В Украине вернули акциз на горючее: Рада приняла закон
Инфляция за год достигла 23,8%: как изменились потребительские цены в августе
Инфляция за год достигла 23,8%: как изменились потребительские цены в августе
Удары РФ по нефтебазам: могут ли возникнуть проблемы с топливом в Украине
Удары РФ по нефтебазам: могут ли возникнуть проблемы с топливом в Украине
Энергетические рынки лихорадит из-за войны в Украине: эксперт о ценах на топливо в сентябре
Энергетические рынки лихорадит из-за войны в Украине: эксперт о ценах на топливо в сентябре
Стоимость бензина уменшилась: какие ценники на топливо на АЗС в Польше
Стоимость бензина уменшилась: какие ценники на топливо на АЗС в Польше
Рада предварительно поддержала возвращение акциза на горючее
Рада предварительно поддержала возвращение акциза на горючее
Цены на бензин А-95 стабильны четвертый день подряд: сколько стоит топливо в Польше
Цены на бензин А-95 стабильны четвертый день подряд: сколько стоит топливо в Польше
Дизель подорожал, бензин А-95 без изменений: цены на топливо в Польше 29 августа
Дизель подорожал, бензин А-95 без изменений: цены на топливо в Польше 29 августа
Знайшли помилку в тексті?
Помилка