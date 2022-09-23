Возвращение акциза: как изменятся цены на топливо в Украине

После возвращения акцизного налога на горючее цены на нефтепродукты в Украине не изменятся.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил замминистра финансов Денис Кудин.

По его словам, сейчас подходящее время для частичного возврата акцизов, поскольку на украинском рынке наметилась тенденция к снижению цены.

— Мы рассчитываем, что топливные сети смогут включить налог в уже существующую цену, и цену поднимать не будут. Соответственно, рост цен на нефтепродукты в ближайшей перспективе мы не ожидаем, — сказал Кудин.

Заместитель министра финансов отметил, что на мировом рынке цена на нефть пошла вниз, если в июне она достигала $120, то сегодня – $88.

– Мировое общество получило большую инфляцию, в основном, за счет роста цен на энергоносители. Правительства ведущих стран мира заинтересовались этим вопросом и начали искать пути, как снизить цену. В рыночной экономике есть только один путь – увеличить объем предложения. Соответственно, на фоне заявлений Саудовской Аравии об увеличении добычи, цены пошли вниз. Этот фактор и дает нам возможность получить потенциальное понижение себестоимости. Второй фактор – национальная валюта. При сохранении фиксированного курса мы не прогнозируем дальнейшие колебания, — объяснил Кудин.

Напомним, что 21 сентября Верховная Рада Украины окончательно вернула акцизный налог на горючее, отмененный в марте этого года, после начала полномасштабной войны.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.