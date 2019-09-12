Наводнение на Майорке: вода превратила улицы в реки
На популярном среди туристов испанском острове Майорка внезапное наводнение.
Оно возникло после сильного ливня. Сообщений о пострадавших не поступало. Вода превратила улицы в реки и затопила подвальные помещения.
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Власти призвали туристов воздержаться от прогулок на пляже, пока вода окончательно не уйдет.
К слову, на Волыни нашествие гусениц. Поэтому в одном из районов ввели карантин.
2019-09-12
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