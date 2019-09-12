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Наводнение на Майорке: вода превратила улицы в реки

На популярном среди туристов испанском острове Майорка внезапное наводнение.

Оно возникло после сильного ливня. Сообщений о пострадавших не поступало. Вода превратила улицы в реки и затопила подвальные помещения.

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Власти призвали туристов воздержаться от прогулок на пляже, пока вода окончательно не уйдет.

К слову, на Волыни нашествие гусениц. Поэтому в одном из районов ввели карантин.

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