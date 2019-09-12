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Повінь на Майорці: вода перетворила вулиці на річки

На популярному серед туристів іспанському острові Майорці раптова повінь.

Вона виникла після сильної зливи. Повідомлень про постраждалих не надходило. Та вода перетворила вулиці на річки і затопила підвальні приміщення.

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Влада закликала туристів утриматися від прогулянок на пляжі, поки вода остаточно не відступить.

До слова, на Волині нашестя гусені. Через це в одному з районів запровадили карантин.

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