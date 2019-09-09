Смертельний шторм у Криму – шестеро загиблих

Шторм забрав життя шістьох людей на південному узбережжі Криму. Ще п’ятьох вдалося врятувати.

Це жителі окупованого півострова та туристи, які проігнорували попередження про посилення вітру.

Троє потонули біля селища Відрадне, двоє – в районі Ластівчиного гнізда, ще один – неподалік Масандри.

Напередодні на півострові вирував 5-бальний шторм. Очікують, що штормитиме й сьогодні.

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Нагадаємо, на Багамських островах, де господарював ураган Доріан, масштабні руйнування, зруйновані тисячі будинків, а кількість жертв зросла до семи.

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