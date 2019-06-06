Стреляют, как только увидят движение на позициях: бойцы ВСУ о напряжении на фронте
На Светлодарской дуге сохраняется напряжение.
Российские оккупанты чаще всего открывают огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. И стреляют, только увидят движение на наших позициях.
Армейцы говорят, российские оккупанты сейчас открывают огонь реже. Но ни дня вражеское оружие не молчит.
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Затишье, даже очень неопределенное и неустойчивое, настораживает, говорят бойцы. Но его пытаются использовать максимально.
К слову, Россия стягивает на Донбасс оружие и военных инструкторов.
2019-06-06Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.