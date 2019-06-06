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Факты / Видео / Украина

Стреляют, как только увидят движение на позициях: бойцы ВСУ о напряжении на фронте

На Светлодарской дуге сохраняется напряжение.

Российские оккупанты чаще всего открывают огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. И стреляют, только увидят движение на наших позициях.

Армейцы говорят, российские оккупанты сейчас открывают огонь реже. Но ни дня вражеское оружие не молчит.

Смотрите: Боевые учения в Азовском море: как украинцы испытали катера и авиацию

Затишье, даже очень неопределенное и неустойчивое, настораживает, говорят бойцы. Но его пытаются использовать максимально.

К слову, Россия стягивает на Донбасс оружие и военных инструкторов.

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