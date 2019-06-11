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Повзучий наступ і траншеї у людський зріст: бійці ООС про ситуацію біля Мар’їнки

На передовій минулої доби було 17 ворожих обстрілів.

Наші бійці дають відсіч і крок за кроком відвойовують окуповані території біля Мар’їнки.

Після чергування на бойових позиціях наші військові змінюють автомати на лопати та йдуть у повзучий наступ. Траншеї копають глибиною з людський зріст. До противника звідси кілька сотень метрів.

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Не так давно на позиціях були справжні хащі, однак наші бійці переконують – за кілька тижнів тут будуть ходи та нові вогневі позиції.

До слова, на Світлодарській дузі зберігається напруга.

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