Работает по полной программе: Богдан Батрух о кино в Украине в условиях войны

Кинопродюсер Богдан Батрух рассказал о состоянии украинского дубляжа во время войны.

— Украинская индустрия сегодня работает по полной программе. Новые фильмы идут в прокат, и активно дублируются. Для контраста стоит сказать, что в России сейчас ничего нет в прокате — аналогично в Беларуси и Казахстане, — отметил Богдан Батрух.

Кинопродюсер добавил, что ситуация в Украине с киноиндустрией тоже была нелегкой до конца весны:

— До 3 мая мы вообще не выпускали новых фильмов, и не показывали вообще. Сборы были меньшими. Те фильмы, которые после этого появились в прокате, они собирают треть того, что смогли заработать картины раньше.

Эксперт констатировал, что больше всего интерес у публики вызывают большие блокбастеры. Люди часто выбирают фильмы не по жанрам, а по мощности проекта. По его словам, американцы умеют делать прекрасно две вещи — фильмы и оружие. Теперь у нас есть все — это все работает на благо Украины. Что касается переводов, то проблемы в этой сфере все же есть.

— Многие актеры испытывают трудности во время работы за границей, поскольку они работают на своем языке и в своем культурном обществе. Им намного сложнее, чем сотрудникам IT-сферы, — признал Богдан.

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