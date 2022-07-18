Працює за повною програмою: Богдан Батрух про кіно в Україні за умов війни

Кінопродюсер Богдан Батрух розповів про стан українського дубляжу під час війни.

– Українська індустрія сьогодні працює за повною програмою. Нові фільми йдуть у прокат і активно дублюються. Для контрасту варто сказати, що в Росії зараз нічого немає в прокаті – аналогічно в Білорусі та Казахстані, – зауважив Батрух.

Кінопродюсер додав, що ситуація в Україні з кіноіндустрією також була нелегкою до кінця весни:

– До 3 травня ми взагалі не випускали нових фільмів, і не показували взагалі. Збори були меншими. Ті фільми, які після цього з’явилися у прокаті, вони збирають третину того, що змогли заробити картини раніше.

Експерт констатує, що найбільший інтерес у публіки викликають великі блокбастери. Люди часто обирають фільми не за жанрами, а за потужністю проєкту. За його словами, американці вміють робити чудово дві речі – фільми та зброю. Тепер у нас є все – це все працює на благо України. Що стосується перекладів, то проблеми в цій сфері все ж таки є.

– Багато акторів зазнають труднощів під час роботи за кордоном, оскільки вони працюють своєю мовою та у своєму культурному суспільстві. Їм набагато складніше, ніж працівникам IT-сфери, – визнав Богдан Батрух.

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