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Факты / Видео / Україна

Работают советские системы: Игнат рассказал, как ПВО удалось сбить 45 вражеских ракет

Валентина Чорна редактор ленты

В понедельник, 31 октября, украинские силы противовоздушной обороны сбили 45 из 55 вражеских ракет, выпущенных из самолетов стратегической авиации.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

— Это удивительно хороший результат, учитывая то, что мы сбиваем ракеты еще советскими средствами. БУК М-1, С-300 – это основа. Кое-что сегодня сбивают переносные зенитно-ракетные комплексы, кое-что авиация. Есть еще западная система IRIS-T, которая тоже сегодня отработала на отлично, — сказал он.

Игнат подчеркнул, что, несмотря на высокую эффективность работы ПВО, Украина нуждается в усовершенствованных системах противовоздушной обороны от западных партнеров.

Отметим, что утром 31 октября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Украины, повреждения получили 18 объектов в 10 регионах. После обстрелов были обесточены сотни населенных пунктов в семи областях.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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