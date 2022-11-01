“Вторая армия мира” уже даже не 22-я по своей эффективности: Зеленский о войсках РФ

Октябрь, 31 в 22:52

Эффективность работы украинской системы ПВО увеличивается, о чем говорит количество сбитых российских ракет 31 октября.

Об этом в вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

– Сегодня очень хорошо сработали наши Воздушные силы и все, кто вовлечен в защиту неба. Большинство объектов, которые террористы определили за мишени, удалось спасти. Только за это утро террористы применили для массированного удара 55 крылатых ракет, из них 45 сбиты, — сказал глава государства.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что Украина и дальше будет усиливать противовоздушную оборону.

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— Но уже сейчас на каждые десять попаданий террористам приходится тратить минимум в четыре раза больше ракет. Еще хуже показатели у России по дронам, в том числе и по тем, которые поставили им подельники из Ирана. И это видит мир. Видит, что бывшая “вторая армия мира” уже даже не 22-я по своей эффективности. А мы сделаем все, чтобы она ушла вообще во вторую сотню, — отметил глава государства.

Также он сообщил, что сейчас продолжаются восстановительные работы в тех регионах, где сегодня были попадания российских ракет.