Працюють радянські системи: Ігнат розповів, як ППО вдалося збити 45 ворожих ракет

У понеділок, 31 жовтня, українські сили протиповітряної оборони збили 45 із 55 ворожих ракет, які були випущені з літаків стратегічної авіації.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Це напрочуд гарний результат, враховуючи те, що ми збиваємо ракети ще радянськими засобами. БУК М-1, С-300 – це основа. Дещо сьогодні збивають переносні зенітно-ракетні комплекси, дещо авіація. Маємо ще західну систему IRIS-T , яка теж сьогодні відпрацювала на відмінно, – сказав він.

Ігнат наголосив, що попри високу ефективність роботи ППО, Україна потребує удосконалених систем протиповітряної оборони від західних партнерів.

Зазначимо, що вранці 31 жовтня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру України, пошкоджень зазнали 18 об’єтів у 10 регіонах. Після обстрілів були знеструмлені сотні населених пунктів у семи областях.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.