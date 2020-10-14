Работали над изданием 8 лет. В Батурине представили летопись Самойло Величко

В Батурине на Черниговщине презентовали уникальную историческую работу — летопись Самойло Величко. Именно в Батурине зародилась и реализовывалась идея формирования этого мощного корпуса документов, который лег в основу труда.

14 октября исполнилось 350 лет со дня рождения легендарного казацкого летописца. Его труд выдавали или частями, или с цензурой. Ученым же удалось собрать все материалы, а издатели оформили летопись в книгу.

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Веками эти тексты были запрещены или цензурированные, и наконец — увидели мир. Летописи Величко описывают события казачества, содержат уникальные документы и знания автора, который был не только летописцем.

Ученая из России Татьяна Таирова восемь лет изучала рукописи летописи, которые и поныне хранятся в Санкт-Петербурге. Вместе с директором издательства Клио Верой Соловьевой они с 2012 года работали над изданием.

Благодаря усилиям этих двух женщин удалось собрать все вместе – на староукраинском языке, в барокковой стилистике и с заметками автора на полях.

Издание недешевое — и стоит 3,5 тыс. грн. Директор издательства говорит, что летопись увидела свет только благодаря предыдущим продажам. Если бы не деньги авансом — ничего бы не получилось.

Министр культуры Александр Ткаченко пообещал, что государство выкупит часть книг, чтобы обеспечить ими библиотеки.

Всего выйдет 1 тыс. экземпляров летописи. Хотя некоторым гостям он достался в подарок, люди покупали дополнительные экземпляры — чтобы поддержать авторов и издательство.

Дорогостоящую книгу хотят сделать более доступной. В издательстве говорят, что планируют упростить текст и уменьшить стоимость, чтобы все желающие могли приобрести летопись.

175 лет со дня рождения Ивана Карпенко-Карого

29 сентября исполнилось 175 лет со дня рождения выдающегося украинского драматурга Ивана Карпенко-Карого.

Писатель поднял темы, которые злободневные и для украинцев и являются интернациональными — унижение, вымогательство, жадность и компромисс. Все что он писал более 100 лет назад можно смело положить на наши реалии.