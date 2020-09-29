Служба в полиции и ссылка в Россию. Как сложилась судьба Ивана Карпенко-Карого

29 сентября исполняется 175 лет со дня рождения выдающегося украинского драматурга Ивана Карпенко-Карого.

Писатель поднял темы, которые злободневные и для украинцев и являются интернациональными — унижение, вымогательство, жадность и компромисс. Все что он писал более 100 лет назад можно смело положить на наши реалии.

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Пьеса Гандзя впервые появилась на сцене с 1902 года, причем в исполнении студентов-актеров. Действие разворачивается в Украине в период руины в XVII веке. Красавицу Гандзю то дарят, то воруют. Сюжет, основанный на реальных событиях, с политическими интригами и страстями.

Место действия в Карпенко-Карого можно перенести в современные офисы, дома и квартиры — в пьесах найдете компромисс и лжецов, бюрократов, низость и становления человеческого достоинства, жадность и вымогательство.

Настоящая фамилия Карпенко-Карого — Тобилевич, он с 14 лет работал в полиции. Видел там много человеческих судеб и характеров, дослужился до пристава. Но даже здесь помогал украинским просветителям.

Поэтому его отправили в ссылку в Россию. В эти годы умирает его жена и пятеро из семи детей.

В ссылке Карпенко-Карый написал несколько пьес. Его украинцы наконец получили характер, а в театральных произведениях до него были в основном опереточнимы и этнографическими персонажами. Писал он на украинском — причем безупречном.

Студентам нравится Гандзя, они почувствовали в пьесе свое украинское, а значит будут ценить и распространять это ощущение. Карпенко-Карому удалось заинтересовать своих юных соотечественников даже через 100 лет.

Популяризация Тараса Шевченко

Чтобы дети учили произведения Кобзаря легко и интересно, в Украине запустили флешмоб Шевченко в Instagram. Школьники со всей страны выкладывают в соцсети иллюстрации к произведениям Кобзаря и читают на камеру его стихи.

Шевченко по праву можно назвать легендарным на все времена, ведь его произведения вне времени. Строки из его стихов актуальны и сейчас.