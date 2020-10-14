Працювали над виданням 8 років. У Батурині презентували літопис Самійла Величка

У Батурині на Чернігівщині презентували унікальну історичну працю – літопис Самійла Величка. Саме в Батурині зародилася і реалізовувалася ідея формування цього потужного корпусу документів, що ліг в основу праці.

14 жовтня виповнилось 350 років від народження легендарного козацького літописця. Його працю видавали або частинами, або з цензурою. Науковцям же вдалося зібрати всі матеріали, а видавці оформили літопис у книжку.

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Століттями ці тексти були заборонені або цензуровані, аж нарешті – побачили світ. Літопис Самійла Величка змальовує події козацької доби, містить унікальні документи та знання автора, який був не лише літописцем.

Науковець із Росії Тетяна Таїрова вісім років вивчала рукопис літопису, який і до нині зберігається у Санкт-Петербурзі. Разом із директоркою видавництва Кліо Вірою Соловйовою вони з 2012 року працювали над виданням.

Завдяки зусиллям цих двох жінок вдалося зібрати усе разом – староукраїнською мовою, у барокковій стилістиці та із замітками автора на полях.

Видання недешеве – і коштує 3,5 тис. грн. Директорка видавництва каже, що літопис побачив світ лише завдяки попереднім продажам. Якби не гроші авансом – нічого б не вийшло.

Міністр культури Олександр Ткаченко пообіцяв, що держава викупить частину книг, щоб забезпечити ними бібліотеки.

Всього вийде 1 тис. примірників літопису. Хоча деяким гостям він дістався у подарунок, люди купували додаткові примірники – аби підтримати авторів і видавництво.

Дороговартісну книгу хочуть зробити більш доступною. У видавництві кажуть, що планують спростити текст та зменшити вартість, аби усі охочі могли придбати літопис.

175 років від дня народження Івана Карпенка-Карого

29 вересня виповнилося 175 років від дня народження видатного українського драматурга Івана Карпенка-Карого.

Письменник підняв теми, які злободенні і для українців і є інтернаціональними – приниження, здирництво, жадібність та компроміс. Усе що він писав понад 100 років тому можна сміливо покласти на наші реалії.

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