Правила медиагигиены: как защитить себя от фейковой информации и пропаганды

Пропаганда и фейки — мы не раз слышали эти слова, но мало понимаем их опасности. Ложная информация толкает людей на рисковые действия и решения.

Недавно группа людей, которая верит в конспирологические теории о вышках 5G подожгла башню связи. Полтора миллиона человек остались без радио и телевидения.

Фейки могут угрожать жизни — если, например, манипулятивные новости об опасности вакцинации убедят более половины населения не делать прививки, то не сформируется коллективный иммунитет и коронавирус и дальше будет отбирать жизни людей.

Пропагандисты хорошо научились маскировать одно под другое, поэтому знание языка тела — не поможет. А вот критическое мышление — да.

Этому несколько лет украинский учит проект VoxCheck, который проверяет заявления политиков на предмет лжи. В их базе — уже более 10 тыс. высказываний. Аналитики говорят — это может делать каждый: нужно просто ставить все под сомнение.

Эксперты советуют больше сомневаться в новостях с сильными эмоциями.

Нужно не верить социальным сетям, а получать информацию от профессиональных журналистов — еще одно правило медиагигиены. Профессиональные — это те, которые придерживаются баланса мнений, не предпринимают эмоций и ссылаются на источники.

Заголовок, в котором написана сенсация, или в котором используются мемы — это уже признак манипуляции. Следите за источниками, эмоциями, пользуйтесь работой профессиональных журналистов.

А еще — обращайте внимание на то, кому принадлежит медиа. Телевидение и радио обязаны публиковать структуру собственности. С онлайн-изданиями- сложнее, менее 40% из них раскрывает эту информацию.

Проверять каждую новость — непросто. Можно воспользоваться уже готовыми рейтингами и мониторингам от VoxCheck, СтопФейк, Детектор медиа и Института массовой информации. Эксперты советуют выбрать несколько СМИ, которым вы можете доверять, читать различные источники, включая официальные. И быть особенно критичными к пророссийских СМИ, не год успешно интегрируют свою пропаганду в украинское общество.

Правила медиагигиены — не дать манипуляторам и пропагандистам захватить и регулярно промывать ваш мозг.

За время пандемии Сovid-19 появились фейки о коронавирусе. Они активно распространяют, в частности, в соцсетях. И многие этой информации верит.

Если сомневаетесь в информации о вирусе, остановитесь, подумайте, откройте первоисточник. Производители отчитываются на официальный страницах, много информации доступно на сайте ВОЗ. Главное не распространяйте сомнительное сообщение сразу, потому что создатели фейков только на это и надеются.