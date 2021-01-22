Топ-3 фейка о вакцинах от коронавируса и как их распознать

Во время пандемии миром распространяется много фейков о вакцинации против коронавируса.

Существует утверждение, что во время прививки людей чипуют, от вакцины умирают, а мировые лидеры на самом деле не иммунизируются — это все постановки.

Такие фейки активно распространяют, в частности, в соцсетях. И многие этой информации верит.

Антивакцинаторы начали создавать фейки о вакцине от Сovid-19 еще в апреле 2020 года, когда только начались разработки. Один из самых популярных мифов о том, что из-за прививки вас могут чиповать. Однако пока не существует такого чипа, который бы прошел через иглу в шприце.

А еще манипуляторы пытаются уверить нас, что массовая вакцинация — фейк. Манипуляторы иллюстрируют стопкадр из телесюжета, где видно, что игла прокалывает кожу. И заявляют, что прививки — постановка.

Сообщение о 29 смертях в Норвегии — классический пример манипуляции.

В Минздраве Норвегии это с вакцинацией не связывают. Там вакцинировали более 40 тыс. человек. А умерли — жители дома престарелых, которым от 80 лет.

По словам доктора биологических наук Зиновия Ткачука, вакцинироваться нужно, поскольку риск умереть от болезни несравненно больше, чем от осложнений после вакцины.

Информацию о вакцинах ученый советует читать внимательно. Это касается и побочных последствий и эффективности препарата.

Самыми действенными считают вакцины от Pfizer/BioNTech и Moderna — более 90%. Но надо помнить, что такого типа вакцины человечество до сих пор не использовало.

Препарат COVAX, по данным бразильского института Бутантата, эффективен на 50%, но этот тип препаратов хорошо изучен. AstraZeneca — вакцина на основе аденовируса животных тоже имеет особенность.

Если сомневаетесь в информации, остановитесь, подумайте, откройте первоисточник. Производители отчитываются на официальный страницах, много информации доступно на сайте ВОЗ. Главное не распространяйте сомнительное сообщение сразу, потому что создатели фейков только на это и надеются.

Украина может получить дополнительную поставку вакцины от инициативы COVAX, при условии соблюдения соответствующих критериев. 6 января COVAX подтвердил готовность рассмотреть дополнительную поставку 210 тыс. Доз вакцины компании Pfizer в Украине.