Правила медіагігієни: як захистити себе від фейкової інформації та пропаганди

Пропаганда та фейки – ми не раз чули ці слова, але мало розуміємо їх небезпеку. Неправдива інформація штовхає людей на ризикові дії та рішення.

Нещодавно група людей, яка вірить у конспірологічні теорії про вишки 5G підпалила вежу зв’язку. Півтора мільйона людей лишилися без радіо та телебачення.

Фейки можуть загрожувати життю – якщо, наприклад, маніпулятивні новини про небезпеку вакцинації переконають більш як половину населення не робити щеплення, то не сформується колективний імунітет й коронавірус і далі забиратиме життя людей.

Пропагандисти добре навчилися маскувати одне під інше, тож знання мови тіла – не допоможе. А от критичне мислення – так.

Цьому декілька років українців вчить проект VoxCheck, який перевіряє заяви політиків на предмет брехні. В їхній базі – вже понад 10 тис. висловлювань. Аналітики кажуть – це може робити кожен: потрібно просто ставити все під сумнів.

Експерти радять найбільше сумніватися у новинах із сильними емоціями.

Потрібно не вірити соціальним мережам, а отримувати інформацію від професійних журналістів – ще одне правило медіагігієни. Професійні – це ті, які дотримуються балансу думок, не вдаються до емоцій та посилаються на джерела.

Заголовок, в якому написана сенсація, або в якому використовуються меми – це вже ознака маніпуляції. Стежте за джерелами, емоціями, користуйтеся роботою професійних журналістів.

А ще – звертайте увагу на те, кому належить медіа. Телебачення і радіо зобов’язані публікувати структуру власності. З онлайн-виданнями– складніше, менше 40% з них розкриває цю інформацію.

Перевіряти кожну новину – непросто. Можна скористатися вже готовими рейтингами та моніторингами від VoxCheck, СтопФейк, Детектор медіа та Інституту масової інформації. Експерти радять обрати декілька ЗМІ, яким ви можете довіряти, читати різні джерела, зокрема й офіційні. І бути особливо критичними до проросійських ЗМІ, які не рік успішно інтегрують свою пропаганду в українське суспільство.

Правила медіагігієни – не дати маніпуляторам і пропагандистам захопити і регулярно промивати ваш мозок.

За час пандемії Сovid-19 з’явились фейки про коронавірус. Вони активно поширюють, зокрема, у соцмережах. І чимало людей цій інформації вірить.

Якщо сумніваєтеся в інформації про вірус, зупиніться, подумайте, відкрийте першоджерело. Виробники звітують на офіційний сторінках, багато інформації є на сайті ВООЗ. Головне не поширюйте сумнівне повідомлення одразу, бо творці фейків тільки на це і сподіваються.