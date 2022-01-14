Правила поведения на льду: чем может быть опасна зимняя рыбалка

С наступлением морозов любители зимней рыбалки выходят на лед, часто пренебрегая элементарными правилами безопасности.

Накануне в Черкасской области мужчина провалился под лед. Его пытались спасти двое товарищей, но не смогли. Мужчина погиб от переохлаждения.

По словам пресс-секретаря ГУ ГСЧС в Черкасской области Оксаны Крутоус, трое мужчин рыбачили рядом, но на льду не стоит находиться близко друг к другу и пробивать лед в одном месте.

Сообщается, что в прошлом году погибли семь рыбаков, 13 удалось спасти.

Спасатели ежегодно проводят рейды, чтобы напомнить рыбакам, как следует вести себя на льду. Они требуют, что люди брали с собой палки с бечевками и чтобы не ходили группами по тонкому льду.

По словам спасателей, толщина льда должна составлять около 15 см, чтобы на нем было безопасно рыбачить.

Следует отметить, что сейчас морозы сменяются оттепелью, поэтому на реках нужно быть максимально осторожными.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.