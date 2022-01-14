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Факти / Відео / Україна / Суспільство

Правила поведінки на льоду: чим може бути небезпечна зимова риболовля

Анастасія Мазур ведуча програми Факти Ірина Цимбал журналістка Факти ICTV

З настанням морозів любителі зимової риболовлі виходять на кригу, часто нехтуючи елементарними правилами безпеку.

Напередодні на Черкащині чоловік провалився під лід. Його намагалися врятувати двоє товаришів, проте марно. Людина загинула.

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За словами речниці ГУ ДСНС у Черкаській області Оксани Крутоус, троє чоловіків рибалили поряд, але на кризі не варто скупчуватися та пробивати лід в одному місці.

Торік загинуло сім рибалок, 13 вдалося врятувати.

Рятувальники щороку проводять рейди, щоб нагадати рибалкам, як слід поводити себе на кризі. Вони вимагають, що люди брали із собою палиці з мотузками, щоб не ходили групами по тонкому льоду.

За словами рятувальників, товщина льоду має становити приблизно 15 см, щоб на ньому було безпечно рибалити.

Варто зауважити, що нині морози змінюються відлигою, тому на річках треба бути максимально обережними.

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