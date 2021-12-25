Тонули в ледяной воде: в Черкассах двое рыбаков провалились под лед

В субботу, 25 декабря, в Черкассах двое рыбаков провалились под лед. Их обнаружили курсанты-второкурсники Черкасского института пожарной безопасности.

– Курсанты второго курса ЧИПБ Денис Коваль, Юрий Нарыжный и Сергей Шкуматов несли службу на учебно-тренировочном комплексе института в районе Дахновки в Черкассах. Внезапно услышали крики о помощи из местного водоема, – говорится в сообщении ГСЧС.

Подойдя к реке курсанты увидели, что рыбаки находятся в ледяной воде и почти не двигаются.

Не растерявшись, ребята ползком приблизились к краю проймы и поочередно вытащили замерзших мужчин.

– Пострадавшим 75-летнему и 57-летнему рыбакам предоставили теплую одежду и вызвали скорую. С диагнозом, общее переохлаждение мужчины находятся в 3-й городской больнице, – добавили в ведомстве.

В ГСЧС обратились к любителям зимней рыбалки с просьбой не выходить на тонкий и не постоянный лед, так как это может быть опасно для жизни.