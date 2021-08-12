Представили 320 стартапов: в Киеве проходит инновационный фестиваль инженеров

Устройства, которые легко обнаруживают враждебные беспилотники и другие новинки. На фестивале Sikorsky Challenge в этом году представили 320 стартапов. Вскоре выберут победителей, которые получат финансирование на осуществление проектов.

Автор одного из изобретений Андрей Бондаренко показал, как работает его система имитации противодействия беспилотникам. По его словам, понадобится это устройство для тренировки силовиков и специалистов охраны.

С помощью еще одного устройства, которое представили на фестивале, можно мониторить воздушное пространство. И, например, вовремя выявить вражеский беспилотник и спасти жизни солдат. Разработали его специалисты Харьковского университета радиоэлектроники. Аналогов, говорят, нет.

Sikorsky Challenge Киевский политехнический институт им. Сикорского организовывает уже 10 лет подряд. Организаторы называют его инновационной экосистемой, где изобретатели имеют шанс найти своего инвестора. Поскольку многие изобретения связаны с оборонной сферой, то на фестивале состоялся еще международный оборонный инвестиционный форум.

По словам гендиректора Укроборонпрома Юрия Гусева, качественные проекты профинансирует государство. Ведь цель — фестиваля — это еще и поощрить молодежь идти в инженеры.

В этом году поступило рекордных 320 заявок. Экспертный совет финала отобрал 130.

Фестиваль будет длиться еще два дня. Затем выберут победителей, которые получат финансирование от инвесторов. Ежегодно их количество отличается. За десять лет успешными стали 110 стартапов.

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