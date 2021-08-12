Представили 320 стартапів: в Києві проходить інноваційний фестиваль інженерів

Пристрої, які легко виявляють ворожі безпілотники та інші новинки. На фестивалі Sikorsky Challenge в цьому році представили 320 стартапів. Незабаром виберуть переможців, які отримають фінансування на здійснення проектів.

Автор одного з винаходів Андрій Бондаренко показав, як працює його система імітації протидії безпілотникам. За його словами, знадобиться цей пристрій для тренування силовиків і фахівців охорони.

За допомогою ще одного пристрою, який представили на фестивалі, можна контролювати повітряний простір. І, наприклад, вчасно виявити ворожий безпілотник і врятувати життя солдатів. Розробили його фахівці Харківського університету радіоелектроніки. Аналогів, кажуть, немає.

Sikorsky Challenge Київський політехнічний інститут ім. Сікорського організовує вже 10 років поспіль. Організатори називають його інноваційною екосистемою, де винахідники мають шанс знайти свого інвестора. Оскільки багато винаходів пов’язані з оборонною сферою, то на фестивалі відбувся ще міжнародний оборонний інвестиційний форум.

За словами гендиректора Укроборонпрому Юрія Гусєва, якісні проекти профінансує держава. Адже мета – фестивалю – це ще й заохотити молодь йти в інженери.

Цього року надійшло рекордних 320 заявок. Експертна рада фіналу відібрала 130.

Фестиваль триватиме ще два дні. Потім виберуть переможців, які отримають фінансування від інвесторів. Щорічно їх кількість відрізняється. За десять років успішними стали 110 стартапів.

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